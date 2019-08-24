Китай и РФ заставили США перейти на фасоль и голубиную почту

Вашингтон, 24 августа. Американские военные вновь начали использовать устаревшие способы передачи данных, опасаясь перехвата со стороны России и Китая.

Так, например, во время военных испытаний в Персидском заливе американский вертолет MH-60S Sea Hawk сбросил на палубу корабля мешок с фасолью, в котором содержалось сообщение. В качестве альтернативного способа передачи информации были предусмотрены почтовые голуби, однако до них дело так и не дошло.

Отметим, что тактика сброса мешков с посланиями была опробована американцами еще во время Первой мировой войны. Таким образом авиация доставляла данные о противнике для союзных наземных подразделений.

Теперь же этот «дедовский метод» вновь стал актуальным из-за развития технологий перехвата данных. Как сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на The National Interest, Россия и Китай за последние годы сделали в этой сфере огромный скачок, что и заставило Пентагон вспомнить уроки прошлого.

Издание отмечает, что в условиях доминирования Москвы и Пекина в сфере РЭБ, Соединенным Штатам приходится проявлять гибкость, а подобные «лоутек»-решения могут быть, пусть и смешными, но действенными. Кроме того, фасоль и голуби обойдутся американскому бюджету гораздо дешевле, чем навороченная аппаратура связи с шифрованием.

Ранее китайские СМИ сообщили, что США крайне опасаются сближения России с Китаем, несмотря на то, что Вашингтон сам же его и спровоцировал, когда ввел санкции. Несмотря на замедления темпов развития мировой экономики, которое происходит на фоне затеянных США торговых войн, товарооборот между РФ и Китаем стабильно растет.