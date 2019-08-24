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Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

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Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

Краснодар, 24 августа. Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае, находившийся на борту пилот погиб. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей, в распоряжении которого оказались снимки с места происшествия.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла в станице Челбасской. Машина выполняла сельскохозяйственные работы на небольшой высоте.

По предварительной информации, сильным порывом ветра вертолет отбросило в сторону лесополосы. Ми-2 зацепился на ветви деревьев правым колесом и рухнул. 

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

На борту вертолета находился лишь 68-летний пилот Николай Бирченко, он погиб при крушении. На место происшествия прибыли пожарные службы. 

«Утверждают, что справились своими силами и пожарная машина не нужна», — добавил источник ФАН.

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае

Накануне в Сочи самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел с неисправной гидравликой шасси. Несмотря на отказ оборудования, лайнер приземлился удачно, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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