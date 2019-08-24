Корреспонденты ФАН прибыли в Триполи и ожидают официальной аккредитации

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов получили визы Государства Ливия и прибыли в крупнейший город этой страны – Триполи. Они не побоялись стать единственными российскими журналистами, которым предстоит работать в этой части страны.

Командировка корреспондентов ФАН продлится ориентировочно с 22 августа по 14 сентября 2019 года.

Федеральное агентство новостей подчеркивает, что журналисты находятся в Ливии официально, должным образом уведомив МИД России, МИД Ливии, а также направив официальный запрос на аккредитацию в Главное управление связи и информации Ливии.

Цель командировки — информирование российской общественности о ситуации в стране. Командировке предшествовала серьезная подготовительная работа, связанная с оформлением документов для легального пребывания журналистов ФАН на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи. Переговоры заняли полтора месяца и увенчались успехом.

Ранее ФАН сообщал о том, что в ночь с 16 на 17 мая 2019 года в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, занимавшиеся социологическими исследованиями в Ливии. Социологи въехали на территорию Ливии законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных формальностей.

Местные власти сначала проявляли интерес к результатам научной работы российских социологов и не чинили им препятствий. Более того, третий участник группы — Александр Прокофьев — после завершения командировки беспрепятственно покинул территорию страны. Однако затем оставшиеся в Триполи двое сотрудников фонда перестали выходить на связь. В ситуацию пытался вмешаться МИД РФ, общественные организации и российские политики, однако пока ситуация далека от разрешения.

Корреспонденты ФАН Альгирдас Микульскис и Владимир Малянов поддерживают постоянную связь с редакцией, ведут себя корректно, не нарушая никаких местных правил и, тем более, законов.

В настоящее время наши журналисты разместились в одном из столичных отелей и ожидают ответа от Главного управления связи и информации Ливии, чтобы иметь возможность официально приступить к работе в Ливии в качестве журналистов.

Редакция ФАН надеется, что местные власти окажут журналистам поддержку в их гуманитарной информационной миссии. Мы следим за развитием событий и будем постоянно информировать наших читателей о ситуации в Ливии.