Пробежавшийся в вышиванке Климкин рассказал, что такое независимость по-украински

Ивано-Франковск, 24 августа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин присоединился к благотворительной акции «Забег в вышиванках», которая проводилась в Ивано-Франковске в День независимости страны. Совершив марафон, глава МИД поделился с подписчиками мыслями о том, что такое независимость по-украински.

«Независимость — это не просто о лишении зависимости от кого-то, это о достоинстве и свободе, а главное — понимание, чего они стоят, и готовность платить любую цену, их защищая», — пишет чиновник в Facebook.

Климкин добавил, что Украина и ее независимость ни при каких условиях не станут предметом компромисса.

Отметим, что Климкин, который был назначен главой внешнеполитического ведомства еще при прошлом президенте Петре Порошенко, недавно стал фигурантом уголовного дела. Его, как и самого экс-гаранта, заподозрили в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, дипломат устроил скандал, когда отклонил предложение России по возвращению украинских моряков, не посоветовавшись с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого глава государства попросил премьер-министра Владимира Гройсмана наказать главу МИД — привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам же Климкин заявил, что не считает необходимым обсуждать с Зеленским вопросы, касающиеся задержанных Россией за нарушение государственной границы моряков ВМСУ.

Речь идет об экипажах трех украинских бронекатеров, которые были направлены в Керченский пролив по приказу Порошенко и вторглись в российские воды, после чего моряков задержали российские пограничники.