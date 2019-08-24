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Шойгу отметил важность миссии миротворцев в Приднестровье

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Шойгу отметил важность миссии миротворцев в Приднестровье

Бендеры, 24 августа. Россия не намерена ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом республики Вадимом Красносельским​​​.

Министр отметил, что важнейшая миссия миротворческих сил успешно выполняется в этом регионе. По его словам, Москва считает, что этот формат себя полностью оправдывает.

«Пожалуй, за всю историю большого миротворчества — и не только в Советском Союзе — это первый удачный, успешный опыт установления мира», — указал Шойгу.

Президент Приднестровской Молдавской Республики поблагодарил Россию и отметил, что в государстве не видят альтернативы этой миротворческой операции для поддержания мира и безопасности.

Шойгу отметил важность миссии миротворцев в Приднестровье

Напомним, Приднестровье провозгласило независимость 2 сентября 1990 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, которые объявил курс на присоединение к Румынии. Вооруженный конфликт 1992 года был урегулирован благодаря российским миротворцам, однако с тех пор договоренность о признании независимости Приднестровья со стороны Молдавии так и не была достигнута.

Осенью прошлого года молдавский лидер Игорь Додон назвал российских миротворцев гарантом мира на Днестре. В июне этого года Красносельский в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заверил, что добьется права на получение паспортов РФ для категорий приднестровцев, у которых пока нет такой возможности. 

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Источник: РИА Новости
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