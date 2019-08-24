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ФАН-ТВ

Более 100 тысяч человек отметили День российского флага в Москве. ФАН-ТВ

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Гордость и уважение. Это те чувства, которые испытывают россияне при виде символики страны. Национальный триколор отметил свое 350-летие на проспекте Сахарова. Более 100 тысяч человек пришли на праздничный концерт.

Более 100 тысяч человек отметили День российского флага в Москве. ФАН-ТВ

«Замечательно проходит праздник, все ярко, много энергии положительной, эмоций. Просто внутри все ликует. За Россию! Россия самая лучшая в мире!», восторгается зритель концерта Татьяна Богацкая.

Не обошлось и без новых побед. Перед началом шоу установили всероссийский рекорд. В книгу Гиннеса будет занесен самый большой флаг размером 2 541 квадратный метр. Его создали из флагов и гербов муниципальных образований, землячеств, вузов и молодежных организаций. Около года молодежь собирала данные и саму символику.

Более 100 тысяч человек отметили День российского флага в Москве. ФАН-ТВ

«Идея показать, что из этих флагов, которые представляют каждый район нашей страны, состоит наше большое полотно, которое вмешает в себя наш российский триколор», отметил руководитель молодежной организации «Молодая гвардия» Денис Давыдов.

На фееричном концерте выступили популярные исполнители. Толпа зажигала под хиты Филиппа Киркорова, Клавы Кока, Тимати и пела песни вместе со Светланой Сургановой.

Более 100 тысяч человек отметили День российского флага в Москве. ФАН-ТВ

«Мне кажется, что флаг любой страны это такая величественная штука, и честь флага совершенно особая гордость для всех россиян. Я горжусь тем, что сегодня буду общаться с нашими героями: героями спорта и простыми людьми, которые своими поступками каждый раз рассказывают и показывают, почему важно являться настоящими гражданами», заключил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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