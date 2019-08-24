Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину вместо России. События дня. ФАН-ТВ

G7 стартовал
Саммит G7 стартовал сегодня во Франции. В этом году лидеры и представители США, Германии, Японии, Канады, Франции, Италии и Великобритании собрались в небольшом городе Биарриц. Темы, которые предстоит обсудить участникам объединения, касаются не только их взаимоотношений, но и мировых проблем в целом. Еще до начала встречи некоторые главы государств записали видеообращения, в которых рассказали о наболевших вопросах. Если собрать все в единый букет, то это торговые отношения США и Китая, ситуация в Сирии, на Украине, кризис вокруг иранской ядерной программы, пожары в Амазонии. Важной темой станет возможное вступление России в объединение. Кстати, ранее участницы группы. В «Большую восьмерку» Москва входила до 2014 года. Но многие страны тогда не признали воссоединения Крыма с Россией и отказались приехать на саммит в Сочи. О возобновлении прежнего формата начали говорить во Франции и США. Но, по словам Эммануэля Макрона, сначала нужно решить кризис на юго-востоке Украине. С этим согласилась и председатель немецкого правительства Ангела Меркель. Впрочем, хоть Россия не против вернуться в объединение, но это не наша цель. Кстати, идею США и Франции поддерживают не все. Глава Евросовета Дональд Туск вместо России на саммит в 2020 году предложил пригласить Украину. Его инициативу никто не поддержал. Впрочем, даже о промежуточных итогах саммита пока говорить рано. Он только начался. А закончит свою работу большая семерка 26 августа.
Встреча Шойгу и Додона
В Молдавии сегодня большой праздник. Страна отмечает 75-летие освобождения своих земель от фашистских захватчиков. На разных площадках Кишинева проходят народные гуляния, конкурсы, выступления артистов. Поздравить жителей страны с великим праздником Победы прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь сражались представители разных национальностей, их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы», — подчеркнул министр.
В подарок президенту Игорю Додону Сергей Шойгу передал недавно рассекреченные исторические документы, которые рассказывают об освобождении Молдавии в 44-ом году. Также вручил боевые знамена времен Великой Отечественной войны. Российский министр и лидер Молдавии успели обсудить и важные темы. Среди них утилизация боеприпасов на складе в селе Колбасна, подготовка трехлетнего плана сотрудничества между военными ведомствами двух стран. В целом же, как отметил Игорь Додон, между нашими странами хорошие отношения и Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям.
Праздник триколора
А в Москве отметили День российского флага. Да еще с каким размахом! В столице установили новый для страны рекорд! На проспекте Сахарова развернули самый большой флаг. Правда, не триколор. Гигантское полотно создали из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций. И ведь, действительно, — символ единства.
«Флагу России 350 лет, и на протяжении сотен лет под этим флагом творится история нашей страны. И за год до этой даты мы решили отметить ее таким образом, чтобы собрать со всей страны все те флаги, которые есть на местах: это муниципальные образования, землячества, вузы, молодежные организации и так далее — все символы, и объединить их в одно большое полотно, составив надпись «Россия». Показать, что из этих флагов, которые представляют каждый район нашей страны, состоит наше большое полотно, которое вмешает в себя наш российский триколор», — объясняет идею акции председатель молодежной организации «Молодая гвардия» Денис Давыдов.
Традиционно праздник отмечают 22 августа, но в этом году он выпал на будни, поэтому торжественные мероприятия перенесли на выходные. Именно 22 числа в 1991 году члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном флаге. Тогда бело-сине-красный заменил алое полотнище с серпом и молотом. Ну, а если углубляться в историю, то триколору и вовсе 350 лет! В честь юбилея на проспекте Сахарова прошел праздничный концерт. Гостей пришло немало — более 100 тысяч человек. Для них свои хиты исполнили Филипп Киркоров, Тимати и Светлана Сурганова.
«Мне кажется, что флаг любой страны это такая величественная штука, и честь флага совершенно особая гордость для всех россиян. Я горжусь тем, что сегодня буду общаться с нашими героями: героями спорта и простыми людьми, которые своими поступками каждый раз рассказывают и показывают, почему важно являться настоящими гражданами», — поделился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.