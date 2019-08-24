Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину вместо России. События дня. ФАН-ТВ

G7 стартовал Саммит G7 стартовал сегодня во Франции. В этом году лидеры и представители США, Германии, Японии, Канады, Франции, Италии и Великобритании собрались в небольшом городе Биарриц. Темы, которые предстоит обсудить участникам объединения, касаются не только их взаимоотношений, но и мировых проблем в целом. Еще до начала встречи некоторые главы государств записали видеообращения, в которых рассказали о наболевших вопросах. Если собрать все в единый букет, то это торговые отношения США и Китая, ситуация в Сирии, на Украине, кризис вокруг иранской ядерной программы, пожары в Амазонии. Важной темой станет возможное вступление России в объединение. Кстати, ранее участницы группы. В «Большую восьмерку» Москва входила до 2014 года. Но многие страны тогда не признали воссоединения Крыма с Россией и отказались приехать на саммит в Сочи. О возобновлении прежнего формата начали говорить во Франции и США. Но, по словам Эммануэля Макрона, сначала нужно решить кризис на юго-востоке Украине. С этим согласилась и председатель немецкого правительства Ангела Меркель. Впрочем, хоть Россия не против вернуться в объединение, но это не наша цель. Кстати, идею США и Франции поддерживают не все. Глава Евросовета Дональд Туск вместо России на саммит в 2020 году предложил пригласить Украину. Его инициативу никто не поддержал. Впрочем, даже о промежуточных итогах саммита пока говорить рано. Он только начался. А закончит свою работу большая семерка 26 августа.

Встреча Шойгу и Додона В Молдавии сегодня большой праздник. Страна отмечает 75-летие освобождения своих земель от фашистских захватчиков. На разных площадках Кишинева проходят народные гуляния, конкурсы, выступления артистов. Поздравить жителей страны с великим праздником Победы прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. «Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь сражались представители разных национальностей, их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы», — подчеркнул министр. В подарок президенту Игорю Додону Сергей Шойгу передал недавно рассекреченные исторические документы, которые рассказывают об освобождении Молдавии в 44-ом году. Также вручил боевые знамена времен Великой Отечественной войны. Российский министр и лидер Молдавии успели обсудить и важные темы. Среди них утилизация боеприпасов на складе в селе Колбасна, подготовка трехлетнего плана сотрудничества между военными ведомствами двух стран. В целом же, как отметил Игорь Додон, между нашими странами хорошие отношения и Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям.