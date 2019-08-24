Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Киев, 24 августа. Украине необходимо вернуть суверенитет и начать жить самостоятельно. Об этом заявил депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

Идеей о возвращении суверенитета Украине политик поделился на своей странице в Facebook в посте, посвященном Дню независимости.

Мураев уверен, что страна имеет достаточный потенциал, чтобы «вести самостоятельную, выгодную для украинцев политику», но в настоящее время ее независимость — только «запись в Конституции».

«В 28 лет уже давно пора быть, а не казаться. И многие из нас действительно хотят, чтобы страна наконец-то вернула себе суверенитет и стала жить самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнеров или бывших родственников. Вот тогда это и будет настоящий праздник», — написал депутат.

Евгений Мураев не единственный, кто в День независимости Украины обратил внимание на трудности страны. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook объяснил, почему Украина не готова праздновать такое событие.