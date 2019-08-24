NASA расследует первое космическое преступление

Вашингтон, 24 августа. Американское космическое агентство NASA начало расследование первого в истории преступления, совершенного в космосе.

Речь идет об американском астронавте Энн Макклейн, которая, как полагают, следователи, находясь на МКС, незаконно получила доступ к счетам своей супруги Саммер Уорден — бывшему офицеру разведки ВВС, живущей в Канзасе.

Уорден заметила, что ее вторая половинка осведомлена обо всех ее покупках. Она обратилась в банк с просьбой проверить, не получал ли кто-нибудь доступа к ее счету. Выяснилось, что некто просматривал счет Уорден, используя сеть, зарегистрированную на NATO.

Сама Макклейн позже признала, что действительно получила доступ к счету своей благоверной из космоса, но при этом настаивала на том, что просто следила за расходами семейного бюджета.

«Она категорически отрицает, что сделала что-то неправильное», — заявил адвокат Макклейн Расти Хардин, добавив, что астронавт готова «полностью сотрудничать» со следствием.

Уорден же подала жалобу в Федеральную торговую комиссию, а ее семья — в Управление генерального инспектора NASA, обвинив Макклейн в краже персональных данных и неправомерном доступе к личным финансовым счетам.

Директор Центра глобального космического права в Кливлендском государственном университете Марк Сундал, комментируя ситуацию, встал на сторону стороны обвинения. По его словам, тот факт, что Макклейн работает в космосе, вовсе не означает, что она не должна подчиняться закону.

Энн Макклейн, которая на прошлой неделе вернулась на Землю, дала показания генеральному инспектору NASA. Она заявила, что все делала с разрешения Уорден и только для того, чтобы убедиться, что финансы семьи в порядке.

Отметим, что 40-летняя Макклейн является летчиком-испытателем и астронавтом. Имеет звание полковника. Участвовала в экспедициях Союз МС-11, МКС-57 и МКС-58/59.