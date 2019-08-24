Меркель прибыла во французский Биарриц на саммит G7

Биарриц, 24 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла на саммит G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Об этом рассказали в правительстве Германии.

По данным ведомства, перед открытием встречи «Большой семерки» политик проведет двусторонние переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Предполагается, что одними из тем встречи Меркель и Макрона станут торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, а также последствия пожаров в бразильской Амазонии.

Оба политика перед саммитом G7 выступили за то, чтобы последний из указанных вопросов обсуждался на встрече лидеров «Большой семерки».

Меркель, прилетев в Биарриц, села в автомобиль и не общалась с прессой.

Напомним, в «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Саммит G7 пройдет с 24 по 26 августа. Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.

В прошлом году премьер-министр Италии Джузеппе Конте в канун своего первого официального визита в Москву заявил, что необходимо восстановить формат «Большой восьмерки». На днях президент США Дональд Трамп и глава Франции во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, Москва никогда не отказывалась от возможности формата работы восьми государств, однако это не является самоцелью