Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 24 августа.

Мария Захарова заявила, что в Киеве извратили концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Захарова отреагировала на обещание Киева поднять украинский флаг над Владивостоком.

Четыре человека погибли в ДТП недалеко от Армавира в Краснодарском крае. Четыре человека погибли в страшном ДТП под Армавиром.

Актриса Ирина Сотикова прокомментировала информацию о болезни своей коллеги Анастасии Заворотнюк. Коллега Заворотнюк прокомментировала слухи о болезни актрисы.

Известный актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в Москве. По словам жены артиста, у него произошел инфаркт миокарда. Актера Мамонова госпитализировали с инфарктом в Москве.

Надежда Савченко заявила, что в России началась «украинизация», так как российское ТВ транслирует ее выступления на украинском. Савченко рассказала о начале «украинизации» России.

Украинские СМИ узнали о скорой смене должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

Певица Лолита Милявская посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь «трудового народа» россиянке работать. Лолита посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь россиянке работать.

Президент Украины в своей речи по случаю Дня независимости страны ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор». Зеленский обошелся без слов «Россия» и «агрессор» в речи ко Дню независимости Украины.

Бывший глава государства решил не принимать участие в официальных мероприятиях. Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины.

Владимир Зеленский рассказал, как начинается каждое его утро. Глава государства получает SMS от Генерального штаба ВСУ. Зеленский раскрыл содержание SMS, которые получает каждое утро.