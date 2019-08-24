Крутой заверил, что «Новая волна» больше не вернется в Юрмалу

Сочи, 24 августа. Международный конкурс «Новая волна» больше не вернется в латвийскую Юрмалу и всегда будет проходить в Сочи, заявил композитор и генеральный продюсер конкурса Игорь Крутой.

Ранее певица и учредитель фестиваля Laima Rendezvous Jurmala Лайма Вайкуле сообщила, что хотела бы, чтобы «Новая волна» вновь проходила в Юрмале.

«Новая волна» больше не вернется в Юрмалу, она всегда будет здесь», — сказал Крутой перед концертом-открытием.

Мэр Сочи Сергей Пахомов поблагодарил организаторов конкурса за то, что город был выбран в качестве места проведения «Новой волны». По его словам, этот конкурс стал знаковым событием для курорта.

«Очень надеемся, что наши партнерские отношения всегда будут на высоком уровне, и мы будем всегда поддерживать проведение «Новой волны», — добавил градоначальник.

Ранее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что Крутой обижен на нее из-за фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который она провела в Юрмале вместо «Новой волны». Позже композитор сообщил, что велись переговоров о возвращении конкурса в Латвию. Но в те сроки, по его словам, Вайкуле делала свой фестиваль. Продюсер посчитал поступок певицы некрасивым.

Конкурс «Новая волна» с момента его учреждения принимала Юрмала. Летом 2014 года латвийские власти по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. С 2015 года конкурс проходит в Сочи.