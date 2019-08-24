Восемь человек погибли в страшном ДТП в Бангладеш

Дакка, 24 августа. Автобус упал с моста в центральной части Бангладеш, погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 получили травмы. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, трагедия произошла около 14.30 по местному времени (11.30 по московскому) на междугороднем шоссе. Как рассказали очевидцы, автобус свернул с моста, врезался в ограждение и упал в канаву.

Шесть человек, по информации СМИ, погибли на месте, еще двое скончались в клинике. Пострадавших госпитализировали, они находятся под присмотром врачей.

Местные власти не исключили, что число жертв страшной аварии может увеличиться. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее стало известно о смертельном ДТП недалеко от Армавира в Краснодарском крае, где погибли четыре человека. Трагедия произошла на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в районе поселка Заветный.