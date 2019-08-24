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Происшествия

Аварийно севший А321 вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

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В Подмосковье завершили демонтаж аварийно севшего А 321

Москва, 24 августа. Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, полностью демонтирован и вывезен с места происшествия. Об этом сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», — сообщили ТАСС в оперштабе.

Чтобы вывезти поврежденный самолет с места ЧП, необходимо было уменьшить его вес для перевозки. Поэтому судно было предварительно разделено на части.

Для этого на несколько фрагментов был разделен фюзеляж, демонтирована электроника и «внутренности» лайнера, слито топливо.

Аварийно севший А321 начали разрезать на части для вывоза с места аварии в пятницу, 23 августа. 

Изначально завершить работы по разбору воздушного судна и вывозу фрагментов с места аварии планировалось в ночь на понедельник, 26 августа. Однако, уже к утру субботы, 24 августа, большая часть фюзеляжа была увезена с поля.

На месте аварийной посадки оставалась только кабина пилотов, хвостовая часть, один из двигателей, кабинки туалетов, багажные полки и куски обшивки. Для фрагментации последних использовали гидравлические ножницы и манипулятором погрузили в фуры.

В целях безопасности на месте дежурили полицейские, сотрудники МЧС, частной охранной фирмы и медики. За процессом ликвидации последствий аварии наблюдали также представители «Уральских авиалиний».

По информации авиакомпании, все детали воздушного судна из-за серьезных повреждений будут утилизированы.

 

 

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Источник: ТАСС
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