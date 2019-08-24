Экс-депутат Рады объяснил, почему утренние SMS Зеленского — плохая новость для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с SMS-сообщений от Генштаба ВСУ, в которых его информируют о потерях в Донбассе. По мнению известного украинского политика, история про утренние СМС Зеленского — плохая новость для украинцев.

«Каждое мое утро начинается с SMS-сообщения от генерального штаба. «За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две». Цифры могут быть разными, но только одна делает мое утро добрым. Это «ноль». Обстрелов — ноль. Потерь — ноль», — рассказал Зеленский, в ходе поздравления граждан с Днем независимости Украины.

По словам Зеленского, его мечта, чтобы утро начиналось с SMS-сообщений о том, что за минувшие сутки на Украине «родились тысяча мальчиков и тысяча и одна девочка».

По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, признание Зеленского — знак того, что он, формально являясь главнокомандующим, не в состоянии взять под контроль вооруженные силы Украины.

«Пускай Зеленский перейдет на двустороннюю связь со своим генеральным штабом, пусть как верховный главнокомандующий отдаст приказ ВСУ прекратить огонь, и сразу все будет нормально, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это в его компетенции — прекратить обстрелы и начать прямые мирные переговоры. Поэтому его рассказ об утренних SMS — это плохая новость для украинцев. Это знак, что Зеленский только наблюдает за ситуацией, а не управляет ею».

Это значит, что президент Украины ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, считает экс-депутат Рады.

«Это реакция человека, который не может повлиять на события, — продолжает Олейник. — Что касается SMS-сообщений, что за ночь родилось более тысячи детей, то для этого нужно сначала создать соответствующие условия. Пока же дети в украинских семьях рождаются в основном на польской территории».

По словам политика, люди, которые не смогли найти работу на Украине и вынуждены уезжать на заработки в Польшу, стараются вывезти туда свои семьи.

«На Украине люди просто не видят перспективы. Так что слова Зеленского — это дешевый пиар, и все это понимают. Не рассказывай, а действуй — ты имеешь для этого все полномочия», — напрямую обратился Владимир Олейник к украинскому президенту.

Гражданская война на востоке Украины, ставшая следствием государственного переворота 2014 года, идет уже более пяти лет. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.