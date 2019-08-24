Донбасс сегодня: ВСУ потеряли американскую РЛС, в армии Киева фиксируется резкий рост ЧП

Донбасс, 24 августа. Два дома уничтожены в ДНР обстрелами украинской армии. ВСУ списали на пожар пропажу дорогостоящей военной помощи из США. Луганчане сбили беспилотник ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки представительства Луганска и Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зарегистрировали 8 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. Всего по республикам был выпущен 61 боеприпас из гранатометов и минометов калибром 82 и 120 мм. В ЛНР обстрелян населенный пункт Лозовое, в ДНР – поселки Доломитное, Зайцево, Украинское, Саханка, а также город Донецк в районе шахты «Трудовская».

Повреждения жилого сектора зафиксированы в поселке Зайцево в районе Горловки, где в результате обстрела два дома сгорели полностью, а в одном доме разрушена кровля.

Разведка ДНР отмечает рост чрезвычайных происшествий в ВСУ

По сообщению представителя управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, только за последние три дня военной службой правопорядка Украины задержано 24 солдата 92-й бригады в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Из них 6 человек командование бригады было вынуждено отправить в больницу, где им был поставлен диагноз – отравление низкокачественным алкоголем.

Связисты из 36-й бригады морской пехоты ВСУ под алкогольными парами устроили пожар в расположении своей части. Огонь в жилой казарме удалось вовремя потушить, но пламя успело охватить склад со средствами связи, который выгорел дотла. Согласно докладу в штаб ООС, потери технических средств составили: несколько километров кабеля, телефоны, радиостанции и даже коммутатор. Однако командиры в данном случае умудрились заработать на некоторых технических средствах, которые якобы тоже находились на складе и успели сгореть. Станция контрбатарейной борьбы и радиостанция, поставленная в свое время из США, на самом деле не сгорели, так как их остатков на пепелище обнаружить не удалось. Указанная электроника исчезла в неизвестном командованию ООС направлении.

В связи с указанными фактами командиры бригад ВСУ пытаются внедрять свои методы в борьбу с растущим алкоголизмом солдат. Под личную роспись каждого бойца до личного состава доводится информация о случаях смертельного отравления после распития алкоголя. Сотрудники управления морально-психологического обеспечения ВСУ предложили разрешить бойцам, не находящимся на дежурстве, употребление спиртных напитков в объеме 200 грамм в сутки. Командир морпехов в 35-й бригаде ВСУ пошел дальше и попытался решить вопрос с пьянством следующим образом: он предложил руководству военной службы правопорядка в Волновахе брать взятки за каждый факт выявленного нарушения дисциплины. Так было скрыто несколько фактов задержания военнослужащих в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ситуация с взятками была вскрыта СБУ, и сейчас проводится служебное расследование.

Десантники из 46-й бригады массово отравились просроченными продуктами

В Луганской области комиссия из ООС проводит расследование по факту отравления военнослужащих некондиционными продуктами. Подобного рода происшествия в ВСУ случаются довольно часто. Комиссия уже выяснила, что продукты с истекшим сроком годности были выделены службой материального обеспечения в связи с предстоящими праздничными мероприятиями. Об этом рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Пострадавшие солдаты в количестве 12 человек отправлены в больницу города Счастье с диагнозом острое пищевое отравление. Комиссия штаба продолжает расследование причин и пытается выяснить, каким образом просроченные продукты попали на стол десантников-штурмовиков.

В Луганске сбит беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат сбит силами противовоздушной обороны ЛНР в районе села Калиновка. Об этом сообщает Иван Филипоненко. По заявлению УНМ, БПЛА «Фантом», принадлежащий ВСУ, проводил разведывательные действия над территорией, где располагаются военные силы народной милиции. Беспилотник был запущен подчиненными комбрига 30-й бригады ВСУ Ивана Гараза. Фото и видеоматериалы, извлеченные из сбитого БПЛА, приобщены к материалам уголовных дел, возбужденным в отношении Гараза.

Помимо запусков беспилотников в период перемирия, командиры ВСУ также наращивают военные силы и средства в запрещенных минскими соглашениями местах. Неоднократно замечено, что военная техника располагается командованием ООС за спинами мирных жителей. Так, разведка УНМ ЛНР очередной раз отмечает расположение бронетранспортеров ВСУ в районе города Попасная. Зенитный комплекс «Оса» стоит прямо во дворе жилого дома в поселке Сиротино, а еще один бронетранспортер расположился на территории Станице Луганской.