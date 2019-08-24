Отличившихся горняков ЛНР наградили новыми автомобилями LADA XRAY

Луганск, 23 августа. Торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера, состоялось в Луганском дворце культуры имени Ленина. На нем представители властей ЛНР вручили государственные награды, ключи от новых автомобилей и телевизоры отличившимся горнякам республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В зале дворца культуры собрались ветераны и работники предприятий угольной промышленности со всей республики, а также представители ведомств, предприятий и организаций, обеспечивающих работу углепрома.

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов зачитал приветственный адрес главы республики Леонида Пасечника, который отметил, что профессия шахтера всегда пользовалась в Донбассе особым почетом.

«Эта профессия связана с высокой выносливостью и самоотдачей, а иногда с мужеством и героизмом. Хочу поблагодарить вас за ваш труд и за ваш основной вклад в развитие экономики республики. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые передают свой бесценный опыт молодежи. С праздником вас! Мирного неба вам, благополучия и удачи!» — прочитал Хорошилов.

Первый зампредседателя парламента республики вручил отличившимся горнякам ордена и медали. Почетные звания «Заслуженный шахтер ЛНР» были присвоены 10 горнякам республики.

«Самое большое богатство любой отрасли – это, конечно же, люди, наши прославленные коллективы. Все, кто находится в этом зале, все наши герои, которые каждый день совершают свой трудовой подвиг – это достойные наследники стахановского, мамаевского движения. Именно благодаря вам мы можем заявлять — Донбасс был, есть и остается шахтерским краем. Мира, добра вам и процветания!» — сказал председатель федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин вручил отличившимся шахтерам республики ключи от трех новых автомобилей LADA XRAY. 20 горняков получили в качестве подарков телевизоры. Также отличившиеся специалисты получили нагрудные знаки «Шахтерская доблесть» и «Шахтерская слава» первой, второй и третьей степени, ведомственные благодарности и грамоты.