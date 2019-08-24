Зеленский отказался назвать имена двух кандидатов на пост премьера Украины

Киев, 24 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на пост премьер-министра Украины двое, но их имена глава украинского государства отказался называть.

По словам Зеленского, он собирается принять решение по будущему премьеру «на этой неделе». Сложность, отметил президент Украины, заключается в том, что ему нравятся несколько кандидатов.

«Не скажу, кто. Скажу, что двое», — приводит издание «Левый берег» слова украинского президента.

По словам Зеленского, кандидат на должность премьер-министра должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов кабмина.

«Задача — показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры». Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить», — добавил президент.

Зеленский также считает, что будущий глава правительства должен быть готов к решению проблем в экономике. У этого человека должна быть уже готовая модель, с людьми и сроками реформ, добавил лидер Украины.

На вопрос, останется ли в новом составе правительства министр внутренних дел Арсен Аваков, Зеленский заявил, что не знает.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в список кандидатов на пост премьер-министра Украины попали топ-менеджеры компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.