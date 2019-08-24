Волкер надеется на обмен задержанными между Россией и Украиной

Вашингтон, 24 августа. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приветствовал договоренность, достигнутую между Россией и Украиной по обмену удерживаемых лиц. Американский политик выразил надежду, что обмен действительно состоится.

«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах», — отметил он.

Волкер добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского важно вернуть домой всех украинских граждан, в том числе — военных моряков, которые были арестованы за нарушение границы.

Ранее СМИ сообщили о готовящемся между Украиной и Россией обмене удерживаемых лиц. Киев рассчитывает вернуть назад моряков, которых бывший президент Украины Петр Порошенко в прошлом году отправил в российские воды. Москва же планирует добиться освобождения редактора «РИА Новости. Украина» Кирилла Вышинского, который был арестован по подозрению в «госизмене». Данная уголовная статья часто применяется на Украине в отношении тех, кто не разделяет официальную позицию государства и оправдывает действия ДНР и ЛНР.

Через некоторое время слухи о скором обмене подтвердил сам Зеленский. Он заявил, что данное мероприятие может быть осуществлено в ближайшее время.

Отметим, что во время президентских выборов, которые состоялись этой весной, Зеленский обещал первым делом заняться вопросами урегулирования конфликта в Донбассе и возвращения украинских моряков. Однако до последнего момента он не предпринимал никаких действий в этом направлении.