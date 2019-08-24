Либеральные СМИ свободно посетили митинг-концерт на Сахарова, посвященный Дню флага РФ

Организаторы московского концерта на Сахарова, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации, не стали чинить препятствия журналистам либеральных и оппозиционных изданий. Корреспонденты свободно перемещались, снимали материал и общались с публикой.

В честь 350-летия флага России власти Москвы организовали праздничный митинг-концерт с участием звезд эстрады, известных спортсменов, героев РФ и СССР, испытателей, ученых и общественных деятелей. По официальной информации ГУ МВД Москвы, к 15.30 мероприятие посетило более 100 000 человек.

Москвичей и гостей из других регионов, оказавшихся в городе в момент праздника, своим творчеством порадовали «Голубые береты», Тимати, Филипп Киркоров, «Сурганова и оркестр», а также другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В начале мероприятия россиянам показали уникальный «Флаг-рекордсмен», состоящий из 2000 флагов российских городов и общественных движений. Полотно тщательно собирали на протяжении года. Впоследствии организаторы продемонстрировали гигантский российский триколор.

Организаторы обеспечили доступ к освещению мероприятия абсолютно всем представителям СМИ, несмотря на политические и прочие взгляды. На концерте присутствовали журналисты крупных московских изданий, федеральных СМИ, а также корреспонденты «МБХ Медиа», телеканала «Дождь», «Новой газеты» и иных массмедиа. Организаторы и полиция не чинили препятствий в работе журналистов, которые проводили трансляции и фотосъемку.

Напомним, организаторы различных митингов, в том числе незаконных, от так называемой оппозиции допускают к освещению своих мероприятий только «рукопожатные» СМИ, которые транслируют искаженную картину происходящего: гиперболизируют проблему задержаний, увеличивают число посетителей, не показывают провокаторов, не снимают агрессивное поведение в отношении полиции. Примечателен случай с корреспондентами издания Baza, которых 20 июля не пустили на митинг оппозиции организаторы мероприятия, назвав указанное СМИ «помойкой». Сооснователь Baza Никита Могутин комментировал инцидент в своем Telegram-канале и назвал оппозиционеров лицемерами, «потуги и усилия» которых обречены на провал.