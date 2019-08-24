Эксперт рассказал об опасности электронных сигарет для здоровья

Москва, 24 августа. Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти, заявил член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения России Виктор Зыков.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

«Безусловно, при курении электронных сигарет появляется риск возникновения заболеваний, которые могут привести к летальному исходу», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, производители электронных сигарет долгое время убеждали потребителей, что устройство не опасно для здоровья. Однако, как отметил Зыков, с каждым годом число доказательств серьезного вреда использования электронных сигарет увеличивается.

В первую очередь удар от курения электронных сигарет принимают легкие, подчеркнул специалист.

По мнению Зыкова, произошедшее в США подтверждает то, что электронные сигареты нужно приравнять к табаку с точки зрения закона. Он призвал как можно скорее ввести в России регулирование ЭСДН, поскольку они получили широкое распространение в стране.