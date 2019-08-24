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В Сети появился трейлер ремейка «Леди и Бродяга»

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В Сети появился трейлер ремейка «Леди и Бродяга»

Москва, 24 августа. В Сети появился трейлер ремейка мультфильма Disney «Леди и Бродяга», который вышел на экраны еще в 1955 году. Фильм воссоздает классический сюжет любви аристократки и простого парня, но уже в формате художественного кино с CG-графикой, а не анимации.

«Вневременной пересказ диснеевской классики 1955 года. Избалованная домашняя собака и побитый жизнью, но привлекательный бездомный пес отправляются в неожиданное приключение и, несмотря на различия, становятся ближе друг к другу и к пониманию ценности дома», — говорится в описании трейлера.

Напомним, что «Леди и Бродяга» стал 15-м полнометражным мультфильмом Disney. Романтическая история про любовь кокер-спаниеля и дворняжки была переиздана в 2006 году на DVD.

Это далеко не первая диснеевская классика, которая получила ремейк в виде художественного фильма. Ранее аналогичная судьба постигла «Щелкунчика», «Красавицу и чудовище», «Дамбо», «Алладина» и «Короля льва», а впереди еще запланированы ремейки «Мулан», а также «Лило и Стича». Правда, в отличие от всех перечисленных проектов, «Леди и Бродяга» выходит эксклюзивно для потокового стримингового сервиса Disney +.

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