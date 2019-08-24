В Крыму отреагировали на слова Зеленского о «похищенном ребенке»

Симферополь, 24 августа. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.

По ее мнению, шестой глава Украины продолжает играть роль Василия Голобородько — главного героя сериала «Слуга народа».

«Это все пафосные речи, не подкрепленные никаким смысловым содержанием и конкретными посылами. (…) Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский», — подчеркнула Гридчина.

Глава общины призвала президента перейти от политиканства, «свойственного всем главам Украины», к исполнению своих предвыборных обещаний, среди которых — прекращение войны в Донбассе, предоставление равных прав всем национальностям и многое другое.

«Если говорить о детях не в фигуральном, а прямом смысле, то пусть посмотрит в глаза тысячам родителей, чьи дети погибли под обстрелами мирных кварталов Донбасса», — добавила она.

Гридчина в своем ответе посоветовала Зеленскому приехать в Крым и поинтересоваться у местных жителей, хотят они жить «на чужбине на Украине или на родине в России». Глава общины констатировала, что ответ будет предсказуемо в пользу РФ.

В субботу Украина отмечает День независимости. В честь памятной даты в Киеве прошли торжественные мероприятия. Зеленский выступил с речью, в которой, что примечательно, ни разу не упомянул слова «Россия» и «агрессор». Однако Крым он сравнил с похищенным ребенком, которому выдали новое свидетельство о рождении, а Донбасс — с малышом, которого «закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану».

Напомним, взаимоотношения Киева и Москвы заметно осложнились после 2014 года, когда на юго-востоке Украины началась гражданская война, а крымчане на референдуме высказались за воссоединение с Россией. С тех пор Киев называет РФ «страной-агрессором» и обвиняет якобы во вмешательстве во внутренние дела государства, кибератаках и шпионаже, что не подкрепляется доказательствами.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.

Ранее крымские татары отказались от предложения Зеленского организовать «крымско-татарскую автономию». Они призвали украинского президента прекратить спекуляции на национальном вопросе и перестать вмешиваться во внутренние дела России.