МИД РФ напомнил о россиянах в тюрьмах США в ответ на призыв Вашингтона отпустить Уилана

Москва, 24 августа. Министерство иностранных дел России в ответ на призыв посольства США в Москве отпустить Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, напомнило о заключенных в американских тюрьмах россиянах, которые также испытывают проблемы со здоровьем.

Американское диппредставительство опубликовало на своей странице в Twitter сообщение, в котором призывает Россию отпустить Уилана. В публикации утверждается, что здоровье обвиняемого под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово якобы отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр.

«Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

В ответ российское дипведомство напомнило, что в американских тюрьмах содержатся, среди остальных, более 50 россиян, и многие из низ также испытывают проблемы со здоровьем.

«А «пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежавшую медпомощь» — это только к Полу [Уилану] относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте», — отметили в МИД РФ.

В пятницу в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста обвиняемому стало плохо. Были вызваны медики.

Напомним, Уилан, у которого, кроме американского паспорта, есть еще канадский, ирландский и британский, обвиняется в шпионаже. Сотрудники ФСБ России задержали его в Москве в конце прошлого года.