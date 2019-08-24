Психологи рассказали, как бороться с депрессией после отпуска

Москва, 24 августа. Кандидат психологических наук Антон Сорин рассказал, как победить депрессию после возвращения из отпуска домой.

Вернувшиеся из отпуска люди часто впадают в уныние, что сказывается на их работе и общении с близкими. Психологи нашли сразу несколько причин, почему это происходит.

Во-первых, человек ошибочно думает, что там, где он отдыхал, жизнь более комфортна, чем дома. Во-вторых, при наступлении рабочих будней на него может свалиться гора дел. В-третьих, не стоит игнорировать факт перемены длины светового дня.

По мнению Сорина, соблюдение ряда простых правил поможет оставаться в хорошем настроение даже после каникул. Психолог советует возвращаться на родину за два-три дня до выхода на работу. В эти дни не стоит себя загружать домашними делами — нужно посвятить это время приятным встречам с друзьями.

Кроме того, подчеркивает специалист, важную роль играет продолжительность отпуска. Необходимо выбирать отпуск не менее 10 дней, чтобы человек успел расслабиться. Однако следует избегать поездок длиной больше месяца: вернуться к «обычной» жизни будет крайне сложно.

«Я считают, что две недели — это самый оптимальный формат», — приводит слова Сорина ТАСС.

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