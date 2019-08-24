Порошенко оправдался за пропуск мероприятий в честь Дня независимости Украины

Киев, 24 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему проигнорировал торжественные мероприятия, организованные в Киеве в честь Дня независимости страны.

«Потому, что не было парада. В это время я был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам», — оправдался он за пропуск торжеств.

Порошенко указал, что уважает право главы государства проводить парады или отменять их. Однако решение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского обойтись без парада в такой торжественный день он посчитал неправильным.

«Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо», — высказался Порошенко.

Экс-глава государства пообещал приложить все усилия для того, чтобы парад на Украине выполнял свои функции, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма.

Журналисты при этом заметили, что на трибунах, расположенных на площади Независимости, сегодня можно было увидеть экс-президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко. Порошенко в ответ заявил, что не знал о том, кто будет на мероприятии.

В субботу в центре украинской столицы состоялось «Шествие достоинства». Мероприятие, в котором приняли участие политики, военные, учителя, иностранные гости и многие другие, открыл торжественной речью Зеленский. Примечательно, что в этом году участники не надели привычные вышиванки, которым предпочли одежду белого цвета.

Именно это мероприятие и пропустил Порошенко, который, судя по сообщению в Facebook, находился возле министерства обороны, которое расположено в нескольких сотнях метров от площади Независимости.

Как указывал ранее Зеленский военный парад дорого обходится украинскому бюджету. Глава государства заверил, что сохраненные денежные средства будут выплачены военнослужащим страны.