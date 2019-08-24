Забег на Останкинскую башню прошел в Москве. ФАН-ТВ

В Москве 24 августа состоялся забег на Останкинскую телебашню. В нем участвовали спортсмены из Мексики, Великобритании, Тайланда, США, Италии и других стран.

Победителем стал поляк Петр Лободзиньский, не только занявший первое место, но и установивший новый мировой рекорд — девять минут 36 секунд.

В женской категории быстрее всех оказалась итальянка Валентина Белотти, пробежавшая 1704 ступени Останкинской телебашни за 10 минут 54 секунды.

Все участники отметили высокий уровень организации. Гости столицы из стран со всего мира, в том числе, из Польши, Германии, Италии очень положительно отозвались о России и русском гостеприимстве. Мероприятие обошлось без эксцессов, хотя нескольким спортсменам, например, представительнице Мексики, и потребовалась медицинская помощь после подъема.