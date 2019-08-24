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ФАН-ТВ

Забег на Останкинскую башню прошел в Москве. ФАН-ТВ

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В Москве 24 августа состоялся забег на Останкинскую телебашню. В нем участвовали спортсмены из Мексики, Великобритании, Тайланда, США, Италии и других стран.

Победителем стал поляк Петр Лободзиньский, не только занявший первое место, но и установивший новый мировой рекорд — девять минут 36 секунд.

В женской категории быстрее всех оказалась итальянка Валентина Белотти, пробежавшая 1704 ступени Останкинской телебашни за 10 минут 54 секунды.

Забег на Останкинскую башню прошел в Москве. ФАН-ТВ

Все участники отметили высокий уровень организации. Гости столицы из стран со всего мира, в том числе, из Польши, Германии, Италии очень положительно отозвались о России и русском гостеприимстве. Мероприятие обошлось без эксцессов, хотя нескольким спортсменам, например, представительнице Мексики, и потребовалась медицинская помощь после подъема.

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