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Ежегодный велопробег «Приморская восьмерка» в Петербурге. ФАН-ТВ

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Ежегодный веломарафон «Приморская восьмерка» собрал более 500 человек. В этом году забег проводится в шестой раз. Маршрут по району составит около 10 км.

«Это мероприятие посвящено, прежде всего, празднику общения, активного образа жизни. И, конечно, нас год от года все больше и больше. К нам в Приморский район едут не только наши, но гости из других районов», — рассказал глава Приморского района Николай Цед.

Ежегодный велопробег «Приморская восьмерка» в Петербурге. ФАН-ТВ

В этом году мероприятие посвящено Году театра, поэтому некоторые велосипедисты приехали в маскарадных костюмах. На финише самых креативных ждали призы. За первое место спонсоры подарили велосипед, другим счастливчикам достались десять билетов в театр.

Безопасность участников на маршруте обеспечили опытные маршалы. Основная их задача — следить за тем, чтобы колонна не растягивалась, отдельные велосипедисты не отставали или не уезжали вперед.

Ежегодный велопробег «Приморская восьмерка» в Петербурге. ФАН-ТВ

Некоторые участники велопробега приехали на кастомных велосипедах. Такие шоу-байки собираются вручную. Нельзя сказать, что они удобнее традиционного велосипеда, но внимание привлекают точно.

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