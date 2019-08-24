Два рекорда России установили на фестивале «Таврида-Арт»

Судак, 24 августа. Сразу два рекорда было установлено на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт», который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, сообщил заместитель директора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

По его словам, 172 участника квартала АРТ одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Лукьянчиков сообщил, что художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты и яркие абстракции. Это был первый рекорд, попавший в книгу рекордов России.

Второй рекорд установили участники квартала КВН, которые организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток, отметил представитель фестиваля. По его словам, одновременно в брейншторме приняли участие 56 человек.

«Оба рекорда очень символичны и передают атмосферу фестиваля. Здесь все построено на совместном творчестве участников», — подчеркнул Лукьянчиков в беседе с РИА Новости.

Фестиваль проходит с 20 по 26 августа в районе Судака, расположенного на юго-восточной части Крыма.