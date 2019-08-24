Посол РФ в Британии завершил свою работу

Москва, 24 августа. Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою работу и вернулся на родину. Об этом сообщает посольство в Лондоне.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А. В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину», — говорится в сообщении.

Советник-посланник Иван Володин был назначен временным поверенным в делах посольства.

Напомним, что Яковенко возглавлял российское дипломатическое представительство с 2011 года. Последние годы для него оказались одними из самых тяжелых вследствие обострения и без того напряженных отношений между Москвой и Лондоном. Апогеем стал скандал с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британская сторона сразу же назначила виновной Москву, хотя не имела никаких доказательств. Яковенко пытался донести до британского руководства доводы России, которая опровергала все обвинения, однако Лондон не желал ничего слушать.

Более того, британские власти подключили СМИ, которые начали публиковать антироссийские фейки, также не имевшие никакого подтверждения. Так, например, таблоид Mail on Sunday обвинил российского посла в связях со спецслужбами. Именно это, как сообщает желтая газета, стало причиной высылки Яковенко из Нью-Йорка в восьмидесятых годах. Посол РФ опроверг эти обвинения и потребовал извинений, однако редактор Mail on Sunday отказался извиняться перед дипломатом.