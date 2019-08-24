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Поклонники Домогарова не узнали располневшего актера

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Поклонники Домогарова не узнали располневшего актера

Москва, 24 августа. На странице в Instagram, посвященной съемкам фильма «Гардемарины-4», опубликовано фото 56-летнего актера Александра Домогарова. Поклонники не узнали изменившегося кумира.

На снимке Домогаров сидит на скамейке. На актере светлые джинсы, белая рубашка, которая соответствует эпохе картины, и кроссовки.

«Рабочий перерыв всегда необходим!  — гласит подпись к фото. — Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий перерыв всегда необходим! Он приносит заряд и энергию на целый съемочный день ???? • • • #гардемарины4 #гардемаринывперед #гардемарины #нашекино #кино #фильм #александрдомогаров #домогаров #мукасей #мосфильм #работа #перерыв #съемки #кинопоиск #актер #актеры #актерскоепортфолио #актерскоемастерство #режиссер #кинооператор #оператор #видеооператор

A post shared by Фильм «Гардемарины-4» (@film.gardemariny) on

Однако поклонники актера не могли не заметить, что кумир сильно располнел. В комментариях были озвучены различные версии — Домогаров себя запустил, это просто неудачное фото, внешность артиста изменил гример.

«О, боже! Это Домогаров?» — ужаснулись подписчики.

«Что с Домогаровым? Неудачный грим?» — интересуются они.

«Допился», — делятся пессимистичными мыслями посетители страницы.

«Снизу снято, — объясняют в Сети. — Действительно неудачный кадр».

«Человек! Актерище!  — поддерживают кумира поклонники. — Вы великолепны, Саша!»

«Удивительный админ, кто ведет этот аккаунт! Зачем выставлять такое провокационное фото? — ищут подвох фанаты актера. — Ощущение, что личные есть претензии к товарищу Домогарову».

«Не те уже гардемарины», — не удержались россияне и от шутки по теме.

События фильма «Гардемарины-4» происходят 1787 году. Главными героями картины станут дети гардемаринов из первых частей. В основу сценария лег один из эпизодов Русско-турецкой войны — Кинбурнская баталия Александра Суворова. В октябре 2017 года этой битве исполнилось 230 лет. Режиссером фильма выступает Светлана Дружинина.

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