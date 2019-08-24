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Стало известно, сколько россиян летают на лоукостерах

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Стало известно, сколько россиян летают на лоукостерах

Москва, 24 августа. Менее 15% россиян регулярно летают рейсами бюджетных авиаперевозчиков, сообщил портал OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос пользователей и выяснили, как часто россияне пользуются лоукостерами.

Как оказалось, регулярно выбирают лоукостеры для перелетов только 13% россиян. Почти 40% респондентов заявили, что делают это изредка. 28% опрошенных признались, что пока не имели такого опыта, но хотели бы попробовать. И лишь 19% пользователей сообщили, что никогда не летали лоукостерами и не собираются этого делать.

По мнению экспертов, раньше россияне осторожно относились к бюджетным авиакомпаниям. Но, как показало исследование, за последние несколько лет ситуация изменилась. Туристы стали чаще пользоваться услугами бюджетных компаний, причем как для перелетов внутри страны, так и для путешествий за границу.

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Источник: OneTwoTrip
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