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Пушков предсказал Украине потерю половины населения

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Пушков предсказал Украине потерю половины населения

Москва, 24 августа. Киеву следует обратить внимание на быструю потерю населения Украиной, от которой через несколько лет может не остаться и половины. С таким призывом выступил российский сенатор Алексей Пушков.

В микроблоге Twitter он прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который в День независимости страны привел довольно печальную статистику. По словам экс-главы правительства, население Украины с 1991 года уменьшилось почти в два раза — миллионы людей покинули страну, а остальные «влачат жалкое и нищее существование».

Пушков отметил, что украинским политикам надо бы думать не об отношениях с Россией и G7, не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах такой быстрой потери населения.

«Еще 5–10 лет политики всяческих Супрун, Омелянов и им подобных, и от Украины и половины не останется», — предсказал он в Twitter.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне начала гражданской войны на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы.

На днях президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в следующем году. Предполагается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в Биаррице. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией. В Киеве же заявили, что возвращение России в G7 станет поражением для Украины.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал поднять украинский флаг над Владивостоком. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту мысль «не столько глупой, сколько чудовищной».

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Источник: Twitter
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