Крымские татары призвали Зеленского не вмешиваться в дела России

Симферополь, 24 августа. Крымские татары отказались от предложения президента Украины Владимира Зеленского организовать «крымско-татарскую автономию». Об этом в субботу заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития», — пояснил он РИА Новости.

Умеров призвал Зеленского прекратить спекуляции на национальном вопросе и перестать вмешиваться во внутренние дела России.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о готовности создать на полуострове «крымско-татарскую автономию». По его словам, партия «Слуга народа» (от нее Зеленский избирался в президенты) уже разрабатывает три законопроекта, якобы предложенные крымскими татарами.

В Совфеде полагают, что Зеленский и дальше будет занимать жесткую позицию по Крыму, поскольку Украина воспринимает республику как территорию, а Россия — как людей.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.