МИД Ирана назвал «разрушительными» испытания ракет США

Тегеран, 24 августа. Испытания США крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), могут привести к гонке вооружений на мировом уровне. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

Пентагон 19 августа провел испытание новой крылатой ракеты, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США 2 августа вышли в одностороннем порядке.

В Иране выразили беспокойство по поводу проводимых испытаний и отметили, что таким образом США могут развернуть мировую гонку вооружений, передает «КП».

«Этот шаг США может привести к гонке вооружений на мировом уровне, что, помимо дальнейшей дестабилизации и угрозы миру и международной безопасности, вынудит другие страны нести тяжелые экономическое расходы», — говорится в заявлении Мусави.

Дипломат заявил, что эти действия ставят под угрозу международную безопасность, и предупредил, что увеличение экономических расходов на ее усиление может сказаться на благосостоянии народов мира.

Мусави призвал мировое сообщество отреагировать на «разрушительные» действия Вашингтона должным образом.

Напомним, 2 августа США официально объявили о выходе из ДРСМД. Причиной, по которой Вашингтон принял решение расторгнуть договоренности 1987 года, стало нарушение условий ДРСМД, якобы допущенное российской стороной. Москва все обвинения в свой адрес опровергла, отметив, что США не представили никаких доказательств. Кроме того, в России подчеркнули, что условия Договора нарушала именно американская сторона.