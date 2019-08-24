Минздрав сообщил о росте числа россиян, страдающих ожирением

Москва, 24 августа. Число жителей России, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

Как стало известно министерству, в 2013 году в России было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с диагнозом ожирение. В 2018 году такой диагноз получили уже свыше двух миллионов россиян.

По данным Минздрава, в прошлом году чаще всего ожирением болели жители Алтайского края. В этом регионе на 100 тысяч человек пришлось 5566,9 случая ожирения. Также от лишнего веса часто страдают жители Курганской (2711,4 случая на 100 тысяч) и Тюменской областей (2634,9 случая). Кроме того, в топ-5 своеобразного рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Реже всего в прошлом году ожирением болели жители Приморского края. Здесь на 100 тысяч населения зафиксировали всего 387,6 случая, пишет Deita.ru. Помимо этого, довольно редко страдают от ожирения в Кабардино-Балкарии (578,5 случая на 100 тысяч населения), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627).

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