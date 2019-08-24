Украинский боксер Усик объяснил, почему отказался от боев с россиянами

Москва, 24 августа. Украинский боксер Александр Усик не будет участвовать в поединке с российским спортсменом Андреем Федосовым, потому что бой могут перевести в политическую плоскость. Об этом боксер заявил на своей странице в Instagram.

Россиянин Андрей Федосов мог стать первым соперником Усика в дебютном бое в тяжелом весе, который состоится 12 октября в США, передает «Царьград». Однако, украинец от противника отказался.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет, например, Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, и друг друга будут обзывать грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», — сказал Усик в видеоэфире на своей странице в Instagram.

Боксер мотивирует свои отказы от поединков с Поветкиным и Федосовым желанием избежать политики в спорте.

Спортсмен подчеркивает, что «нормально» относится к боксерам и их семьям и просто хочет избежать грязи, которая скорее всего последует с обеих сторон.

Александр Усик — 32-летний спортсмен, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 16 побед, 12 из которых нокаутом.

В июле Александр Усик посвятил трогательные стихи российскому спортсмену Максиму Дадашеву, трагически скончавшемуся после боя в США из-за полученных травм.