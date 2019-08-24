Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Москва, 24 августа. Народную артистку России Александру Назарову похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.

Назарова скончалась 20 августа. Ей было 79 лет. Как сообщил ранее Федеральному агентству новостей источник, артистка перенесла тяжелое заболевание, которое и стало причиной ухода из жизни.

«Мы простились с нашей дорогой актрисой и свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище», — приводит РИА Новости слова представителя театра имени Ермоловой, в котором работала Назарова.

Назарова снялась в более чем в 80 фильмах и тересиалах. Многим она известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня» и Елизаветы Андреевны, бабушки Ольги, в сериале «Бригада».

Актриса сыграла несколько десятков ролей в театре. Она служила в театре имени Ермоловой с 1965 года, отметило РИАМО.