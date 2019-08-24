Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Москва, 24 августа. Министерство обороны России опубликовало видео пуска ракеты «Булава» с подводной лодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.

Опубликованное видео начинается со съемок с воздуха. Перед зрителями предстают бескрайняя гладь моря и виднеющаяся вдалеке подлодка. Затем кадр меняется и из воды появляется «Булава», которая постепенно начинает набирать скорость. После запуска ракеты субмарина возвращается к месту своей дислокации.

Также во время учений в Баренцевом море из приполюсном районе Северного Ледовитого океана была запущена ракета «Синева». Старт был осуществлен с подводной лодки «Тула».

Отработка боевых действий прошла успешно и снаряды поразили запланированные учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка. Во время учений российские военные смогли протестировать исправность всех систем ракетных комплексов, а также технические характеристики баллистических ракет и подлодок,с которых они были запущены.

«Молодцы! Красота!» — прокомментировали россияне видео на официальной странице Минобороны РФ в YouTube.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» начались в 2004 году. В прошлом году Р-30 «Булава» была принята на вооружение.