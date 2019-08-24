В Китае назвали закономерным «дерзкий» отказ России от возвращения в G8

Москва, 24 августа. Власти США принимают все новые попытки вбить клин между Москвой и Пекином, не понимая, что эта «глупая затея» обречена на провал. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Издание отметило, что в последнее время экономическое сотрудничество между Россией и Китаем заметно усилилось, несмотря на снижение темпов роста мировой экономики, которое происходит на фоне затеянных Вашингтоном торговых войн.

В январе-июле товарооборот между двумя странами вырос на 4,7% (до 61,13 млрд долларов), а по итогам 2018 года составил более 100 млрд долларов. Россия подписала с Китаем пять договоров на экспорт сельхозпродукции (пшеница, соя, кукуруза, рис и рапс), а также ведет переговоры о строительстве объектов для российской верфи «Звезда».

Все это крайне не нравится США, которые приложили все силы для того, чтобы оттолкнуть Россию от Запада, а теперь опасаются ее тандема с Китаем. Соединенные Штаты предприняли отчаянную попытку развести Москву и Пекин в разные стороны, предложив России вернуться в «Большую восьмерку», однако закономерно получили «дерзкий отказ». Sohu пишет, что в такой реакции нет ничего удивительно. После всех односторонних санкций и враждебной риторики было бы странно ожидать, что РФ с радостью вернется в G8.

Напомним, что во время поездки президента РФ Владимира Путина во Францию журналисты спросили его, готова ли возглавляемая им страна вернуться в G8. В ответ глава государства заявил, что «Восьмерка» после ухода оттуда России, как организация, прекратила существование, поэтому возвращаться Москве некуда.