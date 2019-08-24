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Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли РФ

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Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли РФ

Москва, 24 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручения главы государства Владимира Путина правительству, связанные с угледобывающей отраслью.

Список поручений президента в субботу опубликовала пресс-служба Кремля. Задачи были поставлены перед правительством после встречи президента страны с руководителями угледобывающих регионов.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы, — рассказал пресс-секретарь российского лидера. — Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату».

Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угледобывающей отрасли РФ

В Кремле подчеркнули, что Путин посчитал неудовлетворительными и ряд других ситуаций, к исправлению которых призвал правительство в документе, передает телеканал «360».

Поручения Путина были даны почти за сутки до Дня шахтера.

Ранее президент страны поручил правительству решить вопрос с досрочным пенсионным обеспечением для шахтеров. Глава государства также указал на необходимость совершенствования медосмотров работников угольной промышленности и введения специальной оценки условий труда шахтеров.

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