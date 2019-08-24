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Звезда «Игры престолов» может стать супергероем Marvel

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Звезда «Игры престолов» может стать супергероем Marvel

Москва, 24 августа. Английский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», может сняться в фильме студии Marvel, сообщает Deadline.

Источник издания рассказал, что Харингтон может стать одним из супергероев вселенной и присоединиться к одной из кинофраншиз. Есть вероятность, что звезду «Игры престолов» пригласили в один из необъявленных проектов Marvel.

Сам актер пока не комментирует эту информацию.

Подробности могут стать известны после ежегодной выставки D23 Expo, на которой Marvel, Disney и другие студии представят свои проекты.

Напомним широкую известность актер получил благодаря сериалу «Игра престолов», финальный сезон которого был показан весной этого года. Харингтон исполнил роль Джона Сноу, напомнило РИАМО.

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Источник: Deadline
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