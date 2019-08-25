Россия не спешит обратно в «Большую восьмерку». Политика России. ФАН-ТВ

Снисходительность по отношению к нашей стране или необходимость для западных стран? России предложили вернуться в «Большую восьмерку». Принять участие в саммите 2020 года, который должен пройти в США. Инициатива прозвучала из уст президента Франции Эммануэля Макрона, во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Поддержал идею и президент США Дональд Трамп. Ожидается, что этот вопрос он обсудит на встрече «Большой семерки» в ближайшие дни во французском городе Биаррриц.

Саммит «Большой семерки» был создан еще в 1970-е годы. Во время экономического кризиса, когда отношения между США, Западной Европой и Японией были напряженными. В состав неформального форума вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. Однако никакого официального устава, международного договора не было. В 1991 году «семерка» выросла до «восьмерки». В ее состав вошла Россия. В 2006 году наша страна стала председателем G8, 32-ой саммит прошел тогда в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В 2014-ом саммит вновь должен был пройти в нашей стране, в Сочи. Однако после событий на Украине, воссоединения Крыма с Россией, западные участники решили вернуться к старому формату «Большой семерки».

И вот теперь, спустя несколько лет, России предлагают вернуться в состав международного клуба. Однако не все западные участники поддерживают эту идею Франции и США. Иной позиции придерживается канцлер Германии Ангела Меркель. По ее мнению, минские договоренности не выполняются должным образом. В Великобритании отношение к России еще более жесткое. Новый премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что не видит оснований для возвращения России в «Большую восьмерку».

Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции заявил о том, что Россия не отказывалась от работы в формате G8 и в любое время ждет партнеров в гости. Более того, в Москве выступают за то, чтобы к саммиту присоединились также Индия и Китай. Однако президент нашей страны напомнил о существовании и «Большой двадцатки».

«Что касается «восьмерки», о которой вы сказали, так ее не существует. Это «семерка», сегодня это «семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках «семерки». Но вообще, существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, «двадцатка», — заявил президент.

Тема восстановления «Большой восьмерки» звучала недавно, на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина во Франции. Французский лидер отметил, что он специально пригласил главу российского государства до саммита «Большой семерки». Чтобы обсудить главные мировые политические и экономические вопросы. Макрон также заявил, что нужно в корне пересмотреть нынешние отношения с Россией.

«Я думаю обо всем том, что произошло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг от друга. Я знаю, что Россия — европейская страна до глубины души. И мы верим в Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока. Я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль», — убежден Эммануэль Макрон.

Президент Франции отметил, что Россия имеет полноправное место в «европейской семье», и именно поэтому, Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы.

На встрече лидеры государств обсудили, в том числе ситуацию в Сирии, Украине, Иране. Макрон спросил Путина о митингах, которые происходят в нашей стране. Хотя, тем временем, во Франции уже ни один месяц продолжаются протесты «желтых жилетов». В целом речь шла о том, что отношения с Россией, действительно, приобретают для современного Евросоюза «ключевой и решающий характер». И, видимо, пользуясь моментом, Макрон пытается сделать Францию главным партнером России в Европе.

А вот мнение Германии по поводу восстановления «Большой восьмерки» еще может измениться. Ведь стране выгодно сотрудничество с Россией. Более того, она находится в наибольшей, по сравнению с другими европейскими странами, зависимости от нашего государства. Например, по проекту «Северный поток — 2». Он представляет стратегическую важность для обеих стран.

Накануне, во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, Владимир Путин сообщил о завершении работ по строительству газопровода на финском участке.

«Мы благодарны Финляндии за прагматичный подход к одному из крупных международных европейских проектов «Северному потоку — 2». Могу проинформировать вас о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы», — заявил российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что Россия и Финляндия тесно сотрудничают и в области охраны окружающей среды, научной и образовательной сферах, расширяются российско-финские гуманитарные контакты.

«Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность составит 1200 километров, рассчитан он будет на 55 млрд кубометров газа в год. По мнению экспертов, проект окупит себя, за 8-30лет, в зависимости от тарифа. Трубопровод обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза.

Против нового газопровода выступают США, ведь они хотят продавать Европе свой сжиженный газ. Такую же позицию занимают власти Украины, которые боятся потерять огромную прибыль от транзита нашего газа. Против строительства трубопровода и ряд других стран, включая Данию. Она до сих пор не дала разрешение на прокладку труб. Однако, возможно, страна изменит свою точку зрения. А поводом может послужить то, что Дональд Трамп ранее отменил свой визит в Копенгаген. Причиной стала реакция премьер-министра государства Метте Фредериксен на предложение продать Гренландию США.

«Почему датчане так решили? Да потому, что на них оказывается давление со стороны США, Украины, Польши, некоторых других европейских стран, которые хотят любой ценой не допустить строительство этого газопровода. Дело ни в том, что уменьшится или увеличится зависимость от российского газа в Европе, дело в том, что в случае ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, Россия потихоньку откажется от прокачки газа через территорию Украины, договор с которой истекает как раз в конце декабря 2019 года. Вопрос стоит так: «Кто будет компенсировать Украине потерю нескольких млрд долларов, которые она сегодня получает от России». США хотели бы, чтобы Россия и дальше продолжала финансировать русофобский режим в Киеве. Россия этого не хочет», — комментирует ситуацию Николай Стариков.

Отметим также, что на днях в высшем административном суде Финляндии отклонили иск экологов из Польши, они требовали запретить строительство трубопровода.