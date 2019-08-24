Минобороны заявило о готовности военных к совместным учениям России, Египта и Белоруссии

Рязань, 24 августа. Военные России, Египта и Белоруссии полностью готовы к совместным международным учениям «Защитники дружбы — 2019». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

24 августа в Рязанской области состоялись смотры готовности личного состава, вооружения и военной техники. Командиры подразделений коалиционной тактической группы оценили готовность личного состава к учениям, а также проверили экипировку, стрелковое оружие и снаряжение участников мероприятия.

Кроме того, проводилась проверка бронетанковой, автомобильной и воздушно-десантной техники в полевом парке на полигоне Дубровичи. Также подразделения связи тактической группы организовали радиотренировку по управлению подразделениями с использованием пяти единиц БМД-1 КШ, аппаратов связи П-240ДА и переносных радиостанций «Азарт».

Активная фаза учений «Защитники дружбы — 2019» пройдет в период с 26 по 28 августа. В рамках мероприятия запланировано десантирование личного состава и техники на парашютных системах, а также дальнейшая отработка блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

В учениях примут участие более тысячи человек, а также 100 единиц боевой и специальной техники вооруженных сил РФ, Египта и Белоруссии. Кроме того, в мероприятии будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и ВВС Египта.