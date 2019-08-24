Актера Мамонова госпитализировали с инфарктом в Москве

Москва, 24 августа. Известный российский актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован в Москве. По словам жены артиста, у него произошел инфаркт миокарда.

Сообщение о том, что звезду фильма Павла Лунгина «Остров» госпитализировали, появилось на странице Мамонова в социальной сети Facebook. Отмечается, что 68-летний музыкант находится в реанимации.

Как сообщила жена Мамонова Ольга, актеру стало плохо ночью. Пара была в деревне, расположенной в 140 километрах от Москвы. Женщина добавила, что не стала вызывать бригаду скорой помощи там, и они отправились в российскую столицу.

«Он сейчас в шоковой терапии. Ночью произошло в деревне, мы еле доехали до Москвы, чтобы в Москве вызвать скорую», — сказала Ольга в беседе с «Пятым каналом».

Из-за тяжелого состояния здоровья артист отменил ближайшие концерты.