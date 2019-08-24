Вассерман обвинил «оппозицию» в неуважении российских законов и граждан

Москва, 24 августа. Так называемую «оппозицию» не устраивают ни законы России, ни вообще существование страны. Об этом заявил журналист, публицист, и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя желание провокаторов устроить очередной митинг во время празднования Дня российского флага.

«Оппозиция», не допущенная до выборов из-за фальсификаций, подала заявку на проведение в Москве 24 августа митинга и шествия. Власти столицы, что ожидаемо, отдали приоритет желанию москвичей и гостей города принять участие в массовых мероприятиях, приуроченных к памятной дате.

Очевидно, что не попавшие на выборы кандидаты, подавая заявку, хотели выставить себя жертвами, права которых будто бы «ущемляют власти». Как показали устроенные ими акции, они давно не преследуют цель попасть в депутатские кресла, предпочитая устраивать беспорядки и провоцировать полицию на столкновения.

Как отметил Вассерман, действия российских властей, которые отказывают агрессивно настроенной «оппозиции» в проведении акций в удобное ей время, никоим образом не ущемляет права законопослушных граждан.

«Дело в том, что этих деятелей из внесистемной оппозиции не устраивают ни наши законы, ни вообще существование нашей страны и нашего народа», — цитирует его «Слово и Дело».

Журналист подчеркнул, что не видит необходимость защищать права людей, которые считают права остальных неприемлемыми. Что и делают «оппозиционеры», разжигая конфликты и навязывая свои акции горожанам.

Акции и митинги в Москве, в том числе несогласованные, организовывают в столице сторонники скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался пустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Оказалось, что они привлекли «фабрику» по рисовке автографов избирателей и вносили в подписные листы «мертвые души» и подписи людей с несуществующими данными.

К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением МГИК «оппозиционеры» пытаются митингами в Москве надавить на избирательные комиссии. Каждая последующая акция показывает все меньшую явку.

Провальным, например, стал митинг-концерт, прошедший 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, на который пришли всего 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о 100 тысячах, и то ради бесплатного зрелища — выступали Face, IC3PEAK и «Кровосток». Организаторы в стремлении организовать столкновения с полицией устроили несанкционированную «прогулку», сопровождавшуюся беспорядками.