На Украине проходят торжества, посвященные Дню независимости, отмечаемому 24 августа. В этом году президент Украины Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад, вместо него состоялось «Шествие достоинства», в котором приняли участие военные, политики, общественники, волонтеры и иностранные гости. На трибуне по традиции, помимо действующего президента, были бывшие лидеры Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Блистал своим отсутствием только экс-президент Петр Порошенко.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, День независимости Украины — дутый праздник, поскольку после госпереворота 2014 года страна утратила свою независимость, превратившись фактически в колонию Запада. В заметке в Facebook Журавко написал, что «сегодня Украина напоминает женщину с социально низким запросом».

Эту мысль украинский политик развил в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Повторю свою аналогию: на мой взгляд, нынешнюю Украину можно сравнить с продажной женщиной, с путаной, — отметил Журавко. — Как можно праздновать независимость Украины, если попрана конституция страны? О какой независимости может идти речь, когда в 2014 году мы все наблюдали, как американцы и их сателлиты разыграли на Украине страшную драму и осуществили захват страны? Фактически сейчас Украина является колониальным государством».

Собеседник ФАН напомнил о симптомах этой «колониальности»: полная зависимость от МВФ, присутствие во всех сферах американских управленцев и советников, в том числе военных, поставки на Украину старого американского вооружения и так далее.

«Кто финансирует войну в Донбассе зеленым долларом? — Американцы. Русофобию, ненависть к России — тоже несут американцы. А Украина выполняет их волю, и делают это люди, пришедшие к власти на крови в 2014 году», — говорит Журавко.

Все организаторы Евромайдана выполняли на Украине чужую волю, считает политик.

«Так что ни о какой независимости — ни об экономической, ни о политической говорить не приходится. Куда сегодня едут украинцы? В Европу: мыть попы старикам и пахать на плантациях. К украинцам в Польше и других странах издевательское отношение. Сегодня Украина — не сильная, не самостоятельная, поэтому и относятся к ней не уважительно. Да и президент страны должен быть самостоятельным, отстаивать интересы Украины, защищать украинцев по всему миру, а не смотреть в рот Западу. Вот тогда это будет независимая страна. А пока никакой независимостью и не пахнет», — резюмировал Алексей Журавко.

День независимости Украины отмечается 24 августа — на следующий день после Дня государственного флага. Праздник установлен в честь принятия Верховным советом Украинской ССР так называемого «Акта провозглашения независимости Украины». Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года. Поскольку Украина приняла Акт о независимости в 1991 году, в 2019-м украинское государство отмечает 28-ю годовщину.

В Киеве считают, что начало украинскому государству в его современном виде положил именно Акт провозглашения независимости Украины, но это не так. Реальную независимость Украина получила только в декабре 1991 года, когда тогдашние президенты РФ, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — подписали знаменитые Беловежские соглашения, юридически оформившие распад СССР.