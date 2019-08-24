Бузова ответила на обвинения в пристрастии к алкоголю

Джакарта, 24 августа. Известная певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на обвинения фанатов в пристрастии к алкоголю. Девушка призналась, что не употребляет спиртное, хотя ее постоянно пытаются в этом уличить

Отдыхающая на Бали Бузова выложила в Instagram видео, в котором она рассказывала, как потеряла, а потом нашла сережку, утонувшую в бассейне. Многие решили, что Бузова пьяна, однако в комментарии под следующим видео певица заявила, что для хорошего настроения не нужно «бухать».

«Как же было здорово, я давно так не отдыхала. У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно «бухать», как некоторые написали под прошлым постом. ‍Живите в кайф каждый день», — пишет Бузова.

Отметим, что ранее блогер Лена Миро, которая известна своими нападками на российских звезд, в очередной раз обрушилась с критикой на Бузову. Она отметила, что некогда певица имела простенькую, но приятную внешность, однако из-за злоупотребления алкоголем начала терять свою женственность и все больше походить на мужчину — и лицом, и фигурой. В Instagram Бузова пытается создать кукольную внешность, а на деле предстает «немолодой женщиной с трудной судьбой», уверена Миро. Напоследок она посоветовала артистке завязывать с неправильным фитнесом и коньяком.

Впрочем, сама Бузова свою фигуру неправильной не считает. Не так давно она выложила свою фотографию с накачанным прессом. Певица заявила, что занимается спортом с 13 лет, поэтому всегда выглядит молодой и подтянутой.