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Макрон призвал членов G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине

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Макрон призвал членов G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине

Биарриц, 24 августа. Участники G7 должны содействовать преодолению кризисов вокруг иранской ядерной программы,  а также в Сирии, Ливии и на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон в обращении к нации перед открытием саммита Группы семи во французском Биаррице.

Макрон призвал членов «Большой семерки» обеспечить международный мир и безопасность.

«Необходимо… помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — сказал Макрон, отметив, что эти кризисы «затрагивают нашу повседневную жизнь».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита обсудят такие темы, как отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.

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Источник: ТАСС
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