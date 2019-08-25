Сирия итоги за сутки на 25 августа 06.00: САА официально объявила о взятии Хан-Шейхуна, Турция начала операцию на севере Сирии

Сирия, 24 августа. САА официально объявила об освобождении «латаминского котла», Турция начала операцию на севере Сирии, конвой с оружием от США прибыл к SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): официально объявила об освобождении Хан-Шейхуна, оказывает давление на турецкую армию в Муреке, атаковала позиции боевиков в горах Латакии.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов на севере Латакии и в Идлибе, нанесли удар в районе городской тюрьмы Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подбила курдский автомобиль в районе Мараназа.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили танк САА под Телль аль-Нимр, обстреляли САА из минометов в районе Аль-Сукейка, атаковали САА на севере Хамы, подбили танк САА на севере Латакии.

Курды: провели конференцию «военных советов» SDF в Хасаке, уничтожили укрепления и туннели на границе с Турцией, уничтожили шесть боевиков ССА на севере Алеппо, столкнулись с протестами мирных жителей в Дейр-эз-Зоре, атаковали ССА на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела наблюдательные полеты на границе Турции и Хасаки, пригнала из Ирака новый конвой с оружием для SDF.

Провинция Латакия

Ожесточенные столкновения вновь вспыхнули в районе населенного пункта Кабана на севере Латакии, позиции возле которого обороняют террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV). Правительственные силы вновь пошли на штурм хорошо укрепленных позиций джихадистов. Как сообщает Step News, боевикам удалось подбить танк САА противотанковой ракетой. В наступлении правительственные силы поддерживают вертолеты ВКС РФ, сообщает источник, которые наносят удар за ударом по позициям террористов.Несмотря на многочисленные авиаудары, до сих пор САА не удалось продвинуться в горной Латакии.

Провинция Алеппо

Боевики «Свободной сирийской армии» и курдские силы обмениваются ударами на севере провинции Алеппо. Интенсивность боестолкновений возросла в связи с ожидаемым началом операции турецкой армии по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Курдский источник в Twitter (@afrinactivists) сообщил об уничтожении шести боевиков протурецких формирований «Свободной сирийской армии» на севере Алеппо. Боевики ССА попали под удар курдских сил в ходе двух операций в районе населенных пунктов Мареа и Азаз. Напомним, в районе населенных пунктов Азаз, Мареа и Телль-Рифат продолжаются столкновения между курдскими отрядами и силами ССА. Курдские ополченцы, действующие на территории зоны военной операции «Щит Евфрата», регулярно тревожат своими нападениями ССА и турецкую армию.

Тем временем ССА, как сообщает источник в Twitte (@HalabTodayTV) удалось подбить в районе Мараназа боевую машину курдского ополчения YPG, количество жертв и пострадавших не называется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители провинции Дейр-эз-Зор вновь вышли на митинги протеста против действий курдской проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Митинги протеста против SDF проходят в населенных пунктах Аль-Эзба, Аш-Шехабат и на рынке зерна в Музейле в северной части провинции. Курдские силы безопасности контролируют митинги, однако пока что не пытаются разогнать. Следует отметить, что митинги против власти проамериканских сил начались в день проведения конференции «военных советов» SDF в Хасаке. Курдские «военные советы» полностью заменили местные администрации и сделали жителей востока Сирии полностью зависимыми от курдских военных.

Боевики группировки «Исламское государство» атаковали позиции САА в районе населенного пункта Абу-Кемаль, который находится в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). О результатах столкновения сведений нет, как и о погибших и пострадавших в рядах САА.

Провинция Идлиб

На юге сирийской провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией и боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». САА стремится развить крайне успешное наступление после ликвидации «латаминского котла».

ВКС РФ активно поддерживают сирийскую армию и «готовят почву» для дальнейшего продвижения. Источник в Twitter (@alfuratagency) сообщает, что российская авиация наносит удары по позициям боевиков в районе города Ат-Тамана — следующей крупной цели САА на пути на север. Кроме того, удары были нанесены по силам «Тахрир аш-Шам» в районе городов Кафр-Саджна, Джарджаназ и Ат-Тах, сообщает Step News.

Террористические группировки в Идлибе продолжают отвечать обстрелами на удары САА. Step News сообщает, что боевикам удалось подбить танк САА в районе холма Телль аль-Нимр с помощью противотанковой ракеты.

На данный момент судьба следующей линии обороны террористов в Идлибе остается неясной. По словам источника (@Souria4Syrians), есть неподтвержденные сообщения о том, что террористы «Тахрир аш-Шам» и их союзники могут полностью оставить оборону стратегически важного шоссе М5, которое соединяет Хаму и Алеппо, и сосредоточиться оборону в районе города Джиср аш-Шугур.

Вероятно, будущее линии обороны боевиков во многом зависит от Турции, которая стремится поддержать существование террористического анклава в Идлибе. Step News сообщает о прибытии в район населенного пункта Хиш, где армия Турции спешно создала новый наблюдательный пункт, конвоя с высокопоставленными турецкими офицерами. Между тем в «Тахрир аш-Шам» начинают относится к Турции с недоверием: турецкое издание Marbuta Haber сообщает, что полевой командир «Тахрир аш-Шам» Абу Абдо Кутайба заявил, что турецкой политике нельзя доверять, и призвал жителей Идлиба «скинуться каждой деревней и сделать по миномету, чтобы отражать САА».

Провинция Даръа

Неизвестные боевики в провинции Даръа совершили покушение на известного сирийского дипломата. Как сообщает Step News, Мухаммед Арсан аль-Халаф получил огнестрельное ранение в городе Тсиль на западе провинции. По данным источников, нападавшие расстреляли аль-Халафа, когда он вместе с двумя спутниками обедал в ресторане «Аль-Хассани» в центре города. Нападавшие смогли уйти от погони, их личности неизвестны. Мухаммед Арсан аль-Халаф работал в МИД Сирии в посольстве в Ливане, сообщается о его тесных контактах с руководством ливанского исламского движения «Хезболла».

Провинция Ракка

Американские военные проследили за тем, как бойцы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) уничтожают укрепления и подземные ходы в районе турецкой границы в провинциях Ракка и Хасака. Step News отмечает, что решение о подрыве укреплений, возведенных курдскими силами на случай турецкого вторжения, было принято спустя 24 часа после телефонных переговоров между главой Пентагона Марком Эспером и его турецким коллегой Хулуси Акаром. Также ведется работа по подрыву и засыпке тоннелей и окопов SDF. Все эти меры производятся в рамках подготовки к выполнению турецко-американского плана по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии.

Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале первой фазы совместной турецко-американской операции по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии, сообщает Step News. Источник сообщил агентству, что в рамках договоренностей между Турцией и США проамериканские силы начали покидать город Телль-Абъяд и другие города на границе Сирии и Турции.

Напомним, в рамках плана предполагается создание свободной от присутствия курдских формирований зоны шириной не менее 5 км. Патрулирование в этих районах будут совместно осуществлять турецкие силы и силы международной коалиции во главе с США. «Зона безопасности» протянется через провинции Алеппо, Ракка и Хасака.

Провинция Хама

Генеральный штаб Сирийской арабской армии сделал официальное заявление об освобождении городов Хан-Шейхун, Мурек, Аль-Латамина, Меркаба, Лахая, Кааб аль-Фарас и ряда стратегических высот в северной части Хамы и на юге Идлиба, сообщает источник в Twitter (@HarbiehNadie).

Источники утверждают, что Сирийская арабская армия оказывает давление на турецких военных, находящихся на территории наблюдательного пункта №9 в районе города Мурек на севере Хамы. Турецкие и сирийские военные находятся на расстоянии нескольких сотен метров одни от других, свидетельствует видеозапись, размещенная в Twitter (@ArshiMisha).

САА не совершает агрессивных действий в отношении турков, однако наблюдательный пункт может быть ликвидирован в ближайшее время, утверждает источник в Twitter (@smmsyria). Со слов протурецких боевиков, находящихся на наблюдательном пункте, источник (@nm79797979) утверждает, что у турецких наблюдателей осталось крайне мало пищи и питьевой воды, поставок нет, заканчивается топливо для автомобилей. САА собирается отключить подачу электричества на наблюдательный пункт.

Напомним, ранее турецкие официальные лица заявили, что военные не будут выведены из наблюдательного пункта, оказавшегося на освобожденной САА территории. А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу даже объявил, что наблюдательный пункт в Муреке вовсе не окружен сирийской армией.

Между тем боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли правительственные из тяжелых минометов на севере провинции Хама. Медиаисточник террористов в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщает об убитых и раненых в рядах САА в результате обстрела из 120-мм минометов в районе населенного пункта Аль-Каракат.

Провинция Хасака

В провинции Хасака прошла первая ежегодная конференция проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Источник в Twitter (@vvanwilgenburg) сообщает, что центральной темой конференции стало поддержание стабильности и мира в северо-восточной Сирии на фоне непрерывной террористической деятельности «спящих ячеек» группировки «Исламское государство». В конференции участвовали представители курдских «военных советов» — административных структур, которыми проамериканские силы заменили местные органы управления на востоке Сирии.

Источник в Twitter (@NotWoofers) сообщает о пролете вертолетов американской коалиции в районе границы Сирии и Турции от Рас аль-Айна до Телль-Абъяда в провинции Хасака. Также агентство SANA сообщает о появлении на территории провинции Хасака очередного американского конвоя с оружием и оборудованием для проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Американский конвой с оружием, состоящий из 200 грузовиков, вошел с территории Ирака через пограничный переход «Замалка» и прибыл в Камышлы. Предполагается, что в дальнейшем этот конвой направится в Рас аль-Айн.

1 Организация запрещена на территории РФ.